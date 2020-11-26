شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 26-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.68 ريال سعودى. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز. وقال هارشال باروت استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس "لحظنا تحسن الإقبال على المخاطرة بسبب التفاؤل بشأن اللقاح، وكانت هذه من الرياح المعاكسة للذهب. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 بنحو 218.68 ريال بما يعادل 58.31$

سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 بنحو 200.46 ريال بما يعادل 53.45$

سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بنحو 191.35 ريال بما يعادل 51.02$

سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 164.01 ريال بما يعادل 43.73$

سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.56 ريال بما يعادل 34.01$

سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 بنحو 109.34 ريال بما يعادل 29.15$

سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب بنحو 6,801 ريال بما يعادل 1,813$

سعر جنيه الذهب سعر جنيه الذهب بنحو 1,531 ريال بما يعادل 408.17$

سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 218,680 ريال بما يعادل 58,309$

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