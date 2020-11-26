شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تختتم تعاملات الأسبوع فى المنطقة الحمراء.. وهبوط 31 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 13.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.6 مليون سهم بقيمة 415 مليون ريال عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 14 سهماً، فيما استقر سهمين، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.05%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.