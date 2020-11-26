شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تناقش مع وزير المالية مشاكل مستحقات الصادرات وتعديلات الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عدد من رجال الأعمال مساء اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانوني الضرائب والجمارك، وكذلك مناقشة صرف المستحقات التصديرية المتأخرة، حسبما أعلن علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

وسبق أن عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع رجال أعمال يوم 22 أكتوبر الماضي، وتم الاتفاق على سرعة صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، وتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين لمناقشة أزمة الضرائب العقارية، والاستقرار على وضع نظام موجد لإجراءات الحجز الإداري بمصالح الضرائب والجمارك.