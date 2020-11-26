وفد غرفة مكة يطلع على فرص الاستثمار في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وفد غرفة مكة المكرمة خلال زيارته لمنطقة جازان ضمن برنامج «جولة الحزام الذهبي»، على الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وعقدت غرفة جازان لقاء مفتوحا جمع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة ووفد غرفة مكة بحضور وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية الدكتور عيسى البناوي، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، وذلك بمسرح الغرفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد صايغ، أن اللقاء جاء بهدف استكشاف الاستثمارات الممكنة والمحفزات الداعمة والمزايا النسبية في منطقة جازان، وتعزيز جوانب التعاون والاستثمار المشترك وتبادل المنافع، بالإضافة إلى التعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية والسياحية بالمنطقة ومحافظاتها، وتهيئة المناخ المناسب والفرص المواتية للاستثمار.

واستعرض وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي، الفرص الاستثمارية المتاحة بالجامعة والتي تتضمن ثلاثة مجالات، هي الشراكات الجامعية من خلال الشراكات التعليمية والتدريبية والدراسات والأبحاث والاستشارات المهنية والشراكات الطبية والصحة العامة، بالإضافة إلى مجال التطوير العقاري الذي يشمل الاستثمار المباشر بالتأجير للأراضي أو بعقود البناء -التشغيل- النقل، أو بالشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المتخصصة في مواقع استثمارية متنوعة، وكذلك مجال أوقاف الجامعة والذي يسعى لبناء نموذج وقف استثماري وتعليمي يعزز دور الجامعة من خلال تطوير بنيتها المؤسسية والعلمية والثقافية بتحقيق التدفق المالي المطلوب والمستدام لدعم موازناتها وبرامجها .

وقدم نائب مدير عام تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة جازان المهندس طارق دغريري عرضا بالفرص الاستثمارية لأمانة المنطقة، ومنها مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ومدن للتسوق ومرسى لليخوت والقوارب والرياضات المائية، وكذلك فرص الوحدات السكنية وغيرها والتي تبلغ نحو 320 فرصة استثمارية متنوعة، إلى جانب الفرص الاستثمارية لبلديات الأمانة في محافظات المنطقة، بالإضافة إلى أكثر من 500 موقع تأجير موقت لنشاطات الفعاليات الموسمية.

وتابع المشاركون في اللقاء عرضا قدمه مدير إدارة الاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد اليوسي للمشاريع الزراعية بمنطقة جازان، والتي تتنوع لتشمل مشاريع سياحية في مجالات السدود وتأجير المخيمات والمرافئ والأراضي السياحية والبيئية والزراعية والمشاتل والمنتزهات وأبراج المياه، وغيرها من الفرص الاستثمارية التي تعزز رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق بيئة وموارد طبيعية مستدامة وتحقيق الأمن المائي والإسهام في الأمن الغذائي لتحسين جودة الحياة.

بدوره استعرض مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي النعمي الفرص الاستثمار في المجالات الصحية والتي تشمل مشاريع تم طرحها لتأجير مواقع استثمارية بمختلف المرافق الصحية بجازان، إلى جانب مشاريع لم تطرح بعد، ومنها مشاريع لاستثمار أراض مخصصة في مستشفيات منطقة جازان .

وقدم نائب مدير عام ميناء جازان منصور زكري عرضا لفرص الاستثمار في ميناء جازان التي تشمل فرص التصدير والاستيراد ومجال نشاط الوكالات البحرية وتموين السفن، وكذلك تأجير الساحات والمستودعات، فيما قدم مدير مدينة جازان الصناعية المهندس الحسين حكمي عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والتي تشمل مستوصفا صحيا ومجمعا تجاريا ومجمعا سكنيا ومستودعات وميزانا للشاحنات إلى جانب مساحة مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة الجاهزة للتخصيص .