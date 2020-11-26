50 عاما متوسط عمر تقاعد الرجال و52 عاما للنساء

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وأوضحت النشرة التي تأتي ضمن اهتمام المؤسسة في شفافية البيانات والإحصاءات ومشاركتها للعموم، أن متوسط مدة الخدمة لدى النساء بلغ 25,3 سنة مقابل 24.8 سنة لدى الرجال، كما مثل التقاعد المبكر ما نسبته 31% من أسباب التقاعد لدى الجنسين في الصندوقين العسكري والمدني فيما مثل بلوغ السن التقاعدي 53% من أسباب المتقاعدين.وأبرزت النشرة متوسط مدة الخدمة حسب السلالم الوظيفية والجنس التي أكدت ارتفاع متوسط مدة الخدمة في وظائف أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه في وظائف المستخدمين لكلا الجنسين، كما مثل المدنيون ما نسبته 65% من عدد المتقاعدين مبكرا.
وبينت النشرة أن أصحاب الوظائف التعليمية هم على رأس قائمة التقاعد المبكر، إذ يتقاعد 81% من المعلمين والمعلمات تقاعداً مبكرا، يليهم الضباط بما نسبته 53% ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% فأعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفون العموميون بنسبة 28%.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تصدر سنويا تقريرها الإحصائي الذي يتناول جميع العملاء من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين في إحصاءات تفصيلية متاحة بشكل كامل من خلال بوابة المؤسسة الالكترونية.
إحصائية الربع الثالث 2020
متوسط العمر عند التقاعد :
- 50عاما لدى الرجال
- 52 عاما لدى النساء
- 24.8 سنة لدى الرجال
- 25.3 سنة لدى النساء
- 81 % من المعلمين والمعلمات
- 53 % من الضباط
- 40 % من منسوبي الوظائف الصحية
- 32 % من أعضاء هيئة التدريس
- 28 % من الموظفين العموميين
- 31 % من أسباب التقاعد لدى الجنسين
- 53 % من أسباب المتقاعدين
- 65 % من عدد المتقاعدين مبكرا
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