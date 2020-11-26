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وجرى خلال الورشة تقديم لمحة فنية وتعريفية حول نظام أسماء النطاقات وأبرز مكوناته وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى استعراض أبرز المخاطر الأمنية التي تستهدف نظام أسماء النطاقات ووسائل الحماية منها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات أقامت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «نظام أسماء النطاقات وتقنية الامتداد الآمن (DNSSEC)»، بالتعاون مع منظمة الآيكان الدولية (ICANN)؛ بهدف زيادة الوعي حول نظام أسماء النطاقات (DNS) والجوانب الأمنية المتعلقة به بشكل عام، والتوعية بتقنية الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات بشكل خاص؛ سعيا لتحفيز انتشار هذه التقنية وتشجيع استخدامها في أسماء النطاقات السعودية، التي تنتهي بـ .sa أو .السعودية، إضافة للإسهام في بناء القدرات والمهارات المتخصصة في هذا المجال.وجرى خلال الورشة تقديم لمحة فنية وتعريفية حول نظام أسماء النطاقات وأبرز مكوناته وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى استعراض أبرز المخاطر الأمنية التي تستهدف نظام أسماء النطاقات ووسائل الحماية منها.

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