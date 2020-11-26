شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى منذ مطلع مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على أدائها الإيجابي في آخر جلسات الأسبوع، مع مواصلة مؤشر سوق دبي مسيرته الخضراء بنسبة 0.28%، محققاً أعلى مستوى له منذ 8 مارس/ آذار الماضي، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف بنسبة 0.34% وسط سيولة ضمن مستويات جيدة بقيمة 667.5 مليون درهم.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 426.7 مليون في أبوظبي و240.7 مليون في دبي، وجري التداول على 383.5 مليون سهم منها 279.6 مليون في دبي و103.9 مليون في أبوظبي، من خلال 7320 صفقة.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.28% عند مستوى 2420 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 0.34% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.67% أمام استقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.22% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.93%، في حين استقر كل من «شعاع» و«دبي للاستثمار» من دون تغيير.

كما صعد قطاع النقل 0.89% مع صعود «العربية للطيران» 2.45%، رغم استقرار «أرامكس» وتراجع «الخليج للملاحة» 3.61%.

وعلى العكس تراجع قطاع العقار 0.19% بعد تراجع و«إعمار العقارية» 0.3%، و«ديار» 1.04% و«الاتحاد العقارية» 0.36% مع استقرار «إعمار مولز» و«داماك»، وارتفاع «إعمار للتطوير» 0.36%.

سوق أبوظبي

بدوره تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.34% إلى مستوى 4971.93 نقطة متأثراً بتراجع أسهم البنوك والطاقة والاستثمار والاتصالات.

وتراجعت البنوك 0.22% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.47% و«أبوظبي التجاري» 0.16% في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.91%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.06% مع تراجع «اتصالات» بذات النسبة.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.86% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 2.73% و«العالمية القابضة» 0.7%، أمام ارتفاع «إشراق» 0.63%.

وجاء تراجع قطاع الطاقة بصورة طفيفة بعد تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.85%، في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.44% و«طاقة» 0.68%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» مجدداً تداولات سوق دبي بقيمة 42.6 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» بقيمة 28.6 مليون درهم، ثم «أرامكس» بنحو 27.8 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر قائمة التداولات «أبوظبي الإسلامي» بنحو 84.5 مليون درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 81.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بنحو 74.5 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق دبي جاء في المقدمة «مصرف عجمان» بنسبة 3.4%، في المقابل سجل «المدينة للتمويل» التراجع الأكثر بنسبة 4.5%.

وسجل «جلفار» أكبر صعود في سوق أبوظبي بنسبة 10.29%، وفي المقابل جاء الانخفاض الأكثر من نصيب «الوطنية للتكافل» بنسبة 5%.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 23.64 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.11 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و22.52 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 23.64 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.7 مليون درهم محصلة بيع العرب و18.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 17.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.6 مليون درهم محصلة شراء العرب و14.86 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و474 ألف درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 17.9 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي» و«الخليج للملاحة» و«أبوظبي الأول» و«العربية للطيران» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي التجاري» و«أرامكس» و«العالمية القابضة».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 21.2 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 6.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 6.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 21.2 مليون درهم محصلة بيع.