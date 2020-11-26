شكرا لقرائتكم خبر عن عطل كبير في خدمة الحوسبة السحابية لـ «أمازون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرّضت «أمازون ويب سيرفس» (ايه دبليو اس) التابعة للعملاق «أمازون» والمتخصّصة في خدمات الحوسبة السحابية المكيّفة حسب حاجات الشركات والأفراد، لعطل تقني، بحسب منشور على موقعها الإلكتروني.

وتطال المشكلة التي أُبلغ عنها عند الساعة 17,52 بتوقيت غرينيتش شركات كثيرة تعتمد على خدمات الإنترنت التي تزوّدها «ايه دبليو اس».

وأشارت «ايه دبليو اس» في منشور محدّث على موقعها أنها لاحظت «تحسّنات» وهي تسعى إلى حلّ المشكلة في خلال «بضع ساعات».

وكان ناطق باسم «أمازون» قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن المشكلة تتأتّى من «كينيسيس»، وهي خدمة بثّ المعطيات بالوقت الفعلي التي شهدت «ارتفاعا في معدّل الأخطاء... ما أثّر على خدمات أخرى في ايه دبليو اس».

وبحسب بعض وسائل الإعلام، تأثّر قطار الأنفاق في نيويورك بهذه المشكلة أيضا.

وأفادت قناة «سي ان بي سي» بأن شركة «أدوبي» متأثّرة بالعطل، لكن ليس «آبل» و«سلاك».

وجاء في المنشور الصادر عن «ايه دبليو اس» أنه «يتعذّر على الزبائن تدوين بيانات على كينيسيس أو قراءتها». ولم توضح الشركة إذا كان هذا العطل يطال بلدانا أخرى غير الولايات المتحدة.

وتشير «ايه دبليو اس» على موقعها الإلكتروني إلى أنها تعرض «أكثر من 175 خدمة كاملة من مراكز بيانات في أنحاء العالم أجمع» وإلى أن «ملايين الزبائن، من بينهم شركات ناشئة من الأكثر ديناميكية في العالم ومجموعات كبيرة ووكالات فيدرالية، تستخدم ايه دبليو اس لتخفيض التكاليف وتسريع الابتكارات».

(أ ف ب)