شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة.. ورأس المال السوقي يخسر 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.418 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10980 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13137 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة.