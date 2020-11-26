الارشيف / الاقتصاد

وزيرة التخطيط تجتمع مع رئيس جهاز الإحصاء لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تجتمع مع رئيس جهاز الإحصاء لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بزيارة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان في استقبالها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز وقيادات الجهاز الذين احتفلوا بفوز وزيرة التخطيط بجائزة أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

 

وخلال الزيارة تم استعراض أهم مشروعات جهاز التعبئة العامة والإحصاء ومشروعات المسوح والدراسات التي يتم تنفيذها حاليًا وكذلك متابعة سير العمل ببحث مؤشرات الدخل والانفاق. 

 

وقامت السعيد بجولة تفقدية لمتابعة تطوير البنية التحتية وواجهة الجهاز، والتقطت صورة تذكارية مع العاملين.

 

وأكدت السعيد أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يقوم بدور وطني بارز في دعم الدولة المصرية بالبيانات والدراسات اللازمة لرسم السياسات الصحيحة التي تحقق مصلحة المواطن وفقًا لأحدث الأسس العلمية وباستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالميًا.

 

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية البحوث المجتمعية والبحوث الاستثنائية التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ظل ظروف جائحة ، مثل الدراسة التى تم إعدادها لقياس تأثير الجائحة على الأسر المصرية، إدراكًا من الجهاز بأهمية رصد كل التغيرات التي تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فى نهاية شهر فبراير 2020، هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير كورونا على الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، مشيرة إلى أن تلك البحوث ساهمت في وضع سياسات اقتصادية تواكب ظروف المرحلة.

 

 

اثناء الاحتفال بفوز وزيرة التخطيط بحائزة افضل وزير عربى
أثناء الاحتفال بفوز وزيرة التخطيط بحائزة أفضل وزير عربى

 

وزيرة التخطيط واللواءخيرت بركات
وزيرة التخطيط واللواء خيرت بركات

 

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التخطيط تجتمع مع رئيس جهاز الإحصاء لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"