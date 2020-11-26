شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعدل التصنيف القطاعى لشركتى "الاتحاد الصيدلى" و"الدولية للأسمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، الموافقة على؛ أولاً تعديل التصنيف القطاعي لشركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ليصبح قطاع عقارات بدلاً من قطاع رعاية صحية وأدوية، وذلك في ضوء تحليل إيرادات النشاط للقوائم المالية للشركة عن الأعوام المالية المنتهية في 2018 و2019، حيث تبين أن الإيرادات ناتجة من ممارسة الشركة لنشاط الاستثمار العقاري وليس بيع الأدوية.

ثانياً، تعديل التصنيف القطاعي للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ليصبح قطاع " تجارة وموزعون" بدلاً من قطاع "موارد أساسية"، وذلك في ضوء تحليل إيرادات النشاط للقوائم المالية للشركة عن الأعوام المالية المنتهية في 2018 و2019، حيث تبين أن الإيرادات ناتجة من ممارسة الشركة لنشاط تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية وليس إنتاجها، على أن يتم تنفيذ التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 29 نوفمبر.