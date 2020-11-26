شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.34% بالختام.. ورأس المال يخسر 1.5مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسراً 17.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4971.933 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.321 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 104 مليون سهم، بقيمة 426.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 3409 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 10.29%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.31%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 2.52%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم الشركة الوطنية للتكافل بنسبة 5%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.72%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 84.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.91%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة أغذية، الموافقة على إبرام اتفاقية بيع وشراء فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة بنسبة 100% من مخبز وحلويات الفيصل في الكويت، منوهة إلى أنه سيظهر الأثر المالي لتلك الصفقة في الربع الأول من عام 2021، وفوضت الشركة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي مجتمعين بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة فودكو القابضة، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات المجموعة 134 مليون درهم مقارنة بـ195 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم الإيرادات من الأنشطة التجارية كنتيجة مباشرة من التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية والعقارية نتيجة تفشي جائحة كوفيد19.