شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. وقطر تغلق فى المنطقة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.05% رابحاً 4.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8693.47 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% رابحاً 6.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1467.81 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.13% خاسراً 13.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.20 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.34% خاسراً 17.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4971.933 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.321 مليار درهم، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 4.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8693.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.25% خاسراً 456.08 نقطة ليغلق عند مستوى 19785.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 487.5 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.43%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.19%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.83%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.60%.

وقفز 55 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 7.48%، ثم سهم " الإعادة السعودية" بنسبة 5.26%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 4.85%، فيما تراجع 136 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 7.96%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 7.50%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 699.3 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحاً 6.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وبلغ حجم التداول 279.6 مليون سهم محققة ما قيمته 240.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3910 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.89%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 6.27%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.50%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.26%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.2 مليون ورقة بقيمة 42.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.30%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1467.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 761.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 34.11% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.36%، شركة ناس بنسبة 2.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.91%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 6.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 2.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.67%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.28%، وهبط سهمي مصرف السلام-البحرين، إي بي إم تيرمينالز البحرين، بنسبة 1.37%، 0.32%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 13.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.6 مليون سهم بقيمة 415 مليون ريال عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 14 سهماً، فيما استقر سهمين، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.05%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسراً 17.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4971.933 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.321 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 104 مليون سهم، بقيمة 426.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 3409 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 10.29%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.31%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 2.52%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم الشركة الوطنية للتكافل بنسبة 5%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.72%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 84.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.91%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5558.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسراً 9.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.93 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4473.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 272.2 مليون سهم بقيمة 124.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 20.4 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.62%، ثم سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 5.41%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.31% يليه سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.92%.