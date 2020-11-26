شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تكسب 6 نقاط بجلسة نهاية الأسبوع بفضل صعود 5 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1467.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 761.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 34.11% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.36%، شركة ناس بنسبة 2.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.91%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 6.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 2.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.67%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.28%، وهبط سهمي مصرف السلام-البحرين، إي بي إم تيرمينالز البحرين، بنسبة 1.37%، 0.32%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، اجتماع مجلس إدارة أمس الأربعاء، وناقش الأمور الاعتيادية الدورية للمصرف.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير لعام 2021، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2021.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، تم تنفيذ صفقة شراء على أسهم شركة استيراد الاستثمارية، بعدد 50 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.145 دينار بحريني للسهم الواحد، أمس الأربعاء.