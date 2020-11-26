شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 47.86 دولار لبرنت و44.99 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 47.86 دولار وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 75 سنتا، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44.99 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 72 سنتا.

وانخفض النفط عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر اليوم، إذ ساعدت مؤشرات على تنامي الإمدادات في وقف صعود قاده التفاؤل بانتعاش الطلب على الوقود بفضل لقاحات لفيروس كورونا وفقا لرويترز.

وأفادت بيانات بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 754 ألف برميل الأسبوع الماضي، وكان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادتها 127 ألف برميل، وانخفضت المخزونات بنقطة التسليم لخام غرب تكساس في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل لكن الطلب على البنزين خلال الأسبوع انخفض 128 ألف برميل يوميا إلى 8.13 مليون برميل يوميا، الأدنى منذ يونيو.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.