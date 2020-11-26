شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بفضل صعود 55 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 4.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8693.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.25% خاسراً 456.08 نقطة ليغلق عند مستوى 19785.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 487.5 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.43%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.19%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.83%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.60%.

وقفز 55 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 7.48%، ثم سهم " الإعادة السعودية" بنسبة 5.26%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 4.85%، فيما تراجع 136 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 7.96%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 7.50%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 699.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير، عن تصحيح النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وبلغ إجمالي الدخل الشامل كخسارة بقيمة 122.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021، وبلغ إجمالي الدخل الشامل كخسارة بقيمة 66.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2020 نسبة التغيير في إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 84.917%، وبلغ إجمالي الدخل الشامل كخسارة بقيمة 499.4 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021، ونسبة التغيير في إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق -75.451%.