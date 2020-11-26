شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لليورو أمام العملات الأمريكية وسط هدوء في التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما العملة الأمريكية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس وسط تعاملات هادئة.



يأتي ذلك في ظل عطلة رسمية بالولايات المتحدة حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت للاحتفال بعيد الشكر، وسوف تعاود عملها غدا الجمعة.



وأظهرت بيانات اقتصادية بأن المعروض النقدي في منطقة اليورو سجل ارتفاعا بنسبة 10.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 10.4%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر قروض القطاع الخاص في منطقة التكتل الموحد بنسبة 3.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما اتفق مع توقعات المحللين.



هذا، ولا تزال الأسواق في ترقب لتطورات أزمة كورونا خاصة بعد الإعلان مؤخراً عن فاعلية عدة لقاحات واعدة للوقاية من الفيروس، وأعلنت المفوضية الأوروبية أن توزيع لقاحات سوف يبدأ في القارة العجوز قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1903، وسجلأعلى سعر اليوم عند 1.1943 وأقل سعر عند 1.1886.