الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 12 أسبوعا وسط تعاملات ضعيفة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى 12 أسبوعا المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، لكن تظل التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.25 % إلى مستوى 92.17 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.94 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.84 نقطة الأدنى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.
فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.
ارتفعت مستويات العملة الأمريكية يوم الخميس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لكن تظل التعاملات ضعيفة جدا بسبب عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة وإغلاق البنوك الأمريكية.
ومؤشر الدولار الأمريكي منخفضا حتى اللحظة قرابة 0.5% ، فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تراجع طلب مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق.
وتعاذ تلك المعنويات القوية إلى البيانات الإيجابية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، وأخر تلك النتائج الخاص بلقاح شركة " أسترا زينيكا".
بالإضافة إلى انحسار مخاوف التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق عملية نقل السلطة السلس من الرئيس الحالي الجمهوري"دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن".
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