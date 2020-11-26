شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 12 أسبوعا وسط تعاملات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى 12 أسبوعا المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، لكن تظل التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.25 % إلى مستوى 92.17 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.94 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.84 نقطة الأدنى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.

ارتفعت مستويات العملة الأمريكية يوم الخميس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لكن تظل التعاملات ضعيفة جدا بسبب عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة وإغلاق البنوك الأمريكية.

ومؤشر الدولار الأمريكي منخفضا حتى اللحظة قرابة 0.5% ، فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تراجع طلب مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق.

وتعاذ تلك المعنويات القوية إلى البيانات الإيجابية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، وأخر تلك النتائج الخاص بلقاح شركة " أسترا زينيكا".

بالإضافة إلى انحسار مخاوف التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق عملية نقل السلطة السلس من الرئيس الحالي الجمهوري"دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن".