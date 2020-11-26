شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع آخر لمجلس إدارة «أرابتك» يوم «العمومية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” ناقش مجلس إدارة «أرابتك القابضة» خلال اجتماعه، الأربعاء، جدول اجتماع الجمعية العمومية القادم، من أجل وضع التوصيات المطلوبة فيما يتعلق بخطة التصفية.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل، أن مجلس إدارتها سيجتمع مرة أخرى يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وكانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق أن الجمعية العمومية ستناقش يوم 30 الجاري جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة حتى حينه لتنفيذ قرار التصفية.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع آخر لمجلس إدارة «أرابتك» يوم «العمومية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.