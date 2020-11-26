شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تعتزم إلغاء 32 ألف وظيفة قبل منتصف 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم مجموعة ديزني إلغاء ما مجموعه 32 ألف وظيفة في أنشطتها المتعلقة بالمتنزهات الترفيهية بحلول نهاية النصف الأول من سنة 2021، بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، من بينها 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة أعلنت في أيلول/سبتمبر الفائت نيتها إلغاءها.

ففي تقريرها السنوي الذي قدمته الأربعاء إلى لجنة الأمن والبورصة الأميركية، أشارت الشركة العملاقة إلى أن عدد العاملين لديها في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر بلغ 203 آلاف شخص، من بينهم 155 ألفاً يعملون في الأنشطة المرتبطة مباشرة بالملاهي.

وكانت ديزني أعلنت في أيلول/سبتمبر الفائت أنها ستلغي 28 ألف وظيفة في الولايات المتّحدة بسبب إقفال بعض متنزهاتها أو الحجم المحدود جداً لنشاطها خلال الجائحة.

وكتبت المجموعة الأولى في العالم في مجال الترفيه في تقريرها السنوي «في المجموع، سيشهد نحو 32 ألف موظف انتهاء عقودهم في النصف الأول من العام 2021».

وأشار التقرير إلى تأثير «المناخ الحالي، بما في ذلك الآثار الناجمة عن كوفيد-19 والبيئة المتغيرة التي نعمل فيها».

وتضم المجموعة أيضاً ديزني لاند في كاليفورنيا، ثاني أكثر مدن الملاهي جذباً للزوار في العالم، بعد ديزني وورلد في أورلاندو (فلوريدا)، بالإضافة إلى ملاهي ديزني الأخرى في آسيا أو في باريس التي تستقطب عادة عشرات الملايين من السياح سنوياً. (أ ف ب)