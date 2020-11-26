شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق حاجز 1,800$ للأونصة بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتماسك فوق حاجز 1,800$ للأونصة وأدنى مستوى فى أربعة أشهر ، مع نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.6% إلى 1,818.21$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,807.90$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,806.53$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,800.21$ للأونصة.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء إن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الثاني على التوالي ،الأمر الذي جدد المخاوف حيال انتعاش سوق العمل الأمريكي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وتشديد قيود الإغلاق.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت قرابة 2.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فى الأسبوعين الماضيين ،فسرت إنها ناتجة عن عمليات الاقتراع فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويدعم مكاسب الذهب الحالية أيضا ،هبوط مستويات الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى 12 أسبوعا مقابل سلة من العملات ،حيث ضعف مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية.

وتلك المعنويات بفضل الأخبار الإيجابية عن فعالية لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول الانتخابات الرئاسية ، خاصة بعد انطلاق عملية نقل السلطة السلس إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.96 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,194.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 تموز/يوليو الماضي.