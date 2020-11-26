شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي قوي ليهاجم مستوى 45.05 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض بقية اليوم، في طريقه لاختبار مستوى 43.05 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً بشكل مؤقت خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 46.05 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم