شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر لاختبار مستوى المقاومة المحوري الأول 1819.00 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر 1794.84 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1765.00 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 1819.00 و1830.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط