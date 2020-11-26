شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.3315، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي والقصير، حيث يمثّل كسره عامل سلبي سيدفع السعر لتكبّد خسائر تصل إلى 1.3190 مبدئياً، بينما التماسك فوقه مطلوب لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3482.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3482
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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