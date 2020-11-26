شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسراً 23.84 نقطة ليصل إلى مستوى 5536.59 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسراً 31.35 نقطة ليصل إلى مستوى 6121.83 نقطة، ونزل السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 8.46 نقطة ليصل إلى مستوى 4375.79 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسراً 8.39 نقطة ليصل إلى مستوى 4463.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 148.6 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9809 صفقة، وهبطت 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية والمنافع بنسبة 0.91%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.11%، 0.14%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%.

وجاء سهم شركة الشعبية الصناعية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 6.62%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 5.41%، فيما تصدر سهم الشركة العالمية للمدن العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.76% يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 4.48%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

شركة إيفا للفنادق والمنتجعات.

خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادسا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثامنا: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة البريق القابضة.