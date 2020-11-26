سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.03 دولار ليبلغ 47.48 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 03ر2 دولار ليبلغ 48ر47 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 45ر45 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية صعد خام برنت أمس 75 سنتا ليغلق عند 61ر48 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 80 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 71ر45 دولار.