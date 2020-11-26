شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالزحف الايجابي- تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله للزحف الإيجابي ليؤكد بذلك تمسكه بالمحاولات الصاعدة منذ أن حقق اختراق لمقاومة القناة الهابطة والتي تشكل حاليا دعم رئيسي عند 123.15. كذلك تشكيل مستوى 124.00 لدعم إضافي سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 125.10 ليشكل ذلك الهدف الأول للمسار الصاعد وصولا نحو 126.70 خلال الفترة القادمة. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.00 و 125.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يستمر بالزحف الايجابي- تحليل - 26-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.