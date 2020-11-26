الدولار مقابل الفرنك يجتاز المتوسط المتحرك – تحليل - 26-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية ملحوظة يوم أمس بعد أن تمكّن من تجاوز المتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9010.
قد يشهد السعر بعض التذبذب الجانبي المؤقت بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قبل استئناف التداولات السلبية، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 0.9130 والأهم دون 0.9192.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9130
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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