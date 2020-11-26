شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار جانبي – تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية في الجلسات الماضية، محافظ على ثباته دون مستوى 1819.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة وفعالة، بانتظار كسر مستوى 1794.84 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1765.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1819.00 و1830.00 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط