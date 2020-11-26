شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية طفيفة ليتحرك دون حاجز 1.3000 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 1.2960، مع ترجيح كسر هذا المستوى لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مناطق 1.2785 على المدى القريب.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3090 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3090
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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