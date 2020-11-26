شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأعلى له في قرابة ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1928 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1917، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في قرابة ثلاثة أشهر عند 1.1929، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1914.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 4.9 مقابل 3.1 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 3.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 10.4% خلال تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الذي عقد في 29 من تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن كون الاتحاد الأوروبي يقوم في الوقت الراهن بالاستعداد لسيناريو خروج بريطانيا منه دون اتفاق، موضحة عدم تأكدها من إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا، وذلك على الرغم من سعي الجميع للتوصل لاتفاق، مضيفة أنه يوجد بعض الإشارات للتقدم في المحادثات، إلا أنه لا يزال هناك خلافات قائمة على ثلاثة قضايا رئيسية تعيق سير المفاوضات بين الطرفين.