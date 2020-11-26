شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع يتلقى بعض الدعم – تحليل صباحي – 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت ينبع (3060) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.72% بما يعادل 0.25 نقطة، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.99، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 36.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.99 ومستوى المقاومة 35.00.