شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 11 ألف حالة طلاق بأحكام نهائية فى 2019.. والخلع بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، أن إجمالى عدد حالات الطلاق بلغت 237 ألفا و748 حالة بنهاية عام 2019، منها 11 ألفا و819 أحكام طلاق نهائية.

وكشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، عن خريطة أسباب الطلاق فى مصر خلال عام 2019، وكانت قضايا الخلع فى صدارة الترتيب بعدد 10 آلاف و447 حالة، يليها 777 حالة طلاق لأسباب أخرى، ثم حالات الطلاق بسبب الإيذاء بعدد 563 حالة، و13 حالة بسبب الأمراض، و11 حالة بسبب الخيانة الزوجية، و4 حالات بسبب حبس الزوج، و3 حالات لغياب الزوج، وحالة واحدة فقط بسبب تغيير الديانة.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الرجال فى الفئة العمرية "30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات 46 ألف و94 إشهاد بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة من 18 إلى 20 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات 441 إشهاد بنسبة 0.2% من جملة الإشهادات

أما بالنسبة للسيدات، فقد بلغت أعلى نسبة الطلاق فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات 41 ألف و389 اشهاد بنسبة 18.3%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية "65 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد الإشهادات 1415 إشهادا بنسبة 0.6% من جملة الإشهادات.

تعتبر بيانات إحصاءات الزواج والطلاق إحدى أهم الإحصاءات الحيوية التى تساهم فى إظهار بعض المؤشرات الديموجرافية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية