شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس في ظلال تسعير الأسواق لقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مقابل تفشي الموجه الثاني للفيروس التاجي.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 501 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,025 مليون دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات بعجز 500 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2.19 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.71 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر.

وذلك مع أظهر قراءة الصادرات لنيوزيلندا ارتفاعاً إلى 4.78 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.01 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر، وأظهر قراءة الواردات ارتفاعاً إلى 5.29 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.03 مليار دولار نيوزيلندي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 3.0% مقابل 6.4% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.5%.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس توجيه الرئيس الصيني تشي جينبينج رسالة تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه بسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معرباً خلالها عن كونه يتطلع إلى عمل الرئيس الأمريكي المنتخب على دفع تنمية العلاقات بين البلدان، وتجنب روح النزاع والتوترات، بهدف السيطرة على الخلافات وتعزيز العلاقات الثنائية، مضيفاً أن تنمية العلاقات لا يخدم مصالحهما فقط وإنما يلبي التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.45% ليربح 7.88 نقطة ويصل إلى المستوى 1,775.55، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.66% ليربح هو الأخر 173.42 نقطة ويصل إلى المستوى 26,470.28.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.37% ليخسر 18.34 نقطة ويصل إلى المستوى 4,892.36، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.13% ليخسر هو الأخر 4.21 نقطة ويصل إلى المستوى 3,3358.12.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.13% ليربح 34.32 نقطة ويصل إلى المستوى 26,704.07، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 3.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,605.13.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.56% ليخسر 71.38 نقطة ويصل إلى المستوى 12,596.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 30.63 نقطة ويصل إلى المستوى 6,652.70.