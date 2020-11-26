شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي أعلى حاجز 0.7 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من حزيران/يونيو 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 04:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.7003 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7006، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6997، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7015، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7007.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 501 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,025 مليون دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات بعجز 500 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع ارتفاع قراءة الصادرات إلى 4.78 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.01 مليار دولار نيوزيلندي، وارتفاع قراءة الواردات إلى 5.29 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.03 مليار دولار نيوزيلندي.