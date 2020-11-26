شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 501 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1,025 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 1,017 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أقل التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 500 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 2.19 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.71 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر ، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى 4.78 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.01 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى 5.29 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.03 مليار دولار نيوزيلندي.