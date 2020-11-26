شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يخترق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 52.609 نقطة، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 8,613.77.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 8,613.77، ليستهدف مستوى المقاومة 9,084.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.