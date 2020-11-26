شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وقد جاء هذا الإغلاق نتيجة ثبات مستوى المقاومة الحالي 36.00، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ولكن بالرغم من ذلك نجح السهم مؤخراُ في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 36.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 37.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.25 ومستوى المقاومة 36.40.