شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 39.20، ارتد منه السهم انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب المبكرة ويغلق آخر جلساته على عدم تغيير، وذلك وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع والتعافي من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات الدعم 35.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.20. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 40.55.

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