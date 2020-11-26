شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يكافح للتخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أسمنت المدينة (3003) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقرار تداولاته أعلى مستوى 22.77، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.