شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 12٫50 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، ليكون بذلك السهم نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 13٫10 فلس كمستوى أول ثم 14 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 11٫90 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.2 بينما مستوى المقاومة هو 12.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد