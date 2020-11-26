شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى33٫90 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستويات قد تصل الى 40 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 29 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32.6 بينما مستوى المقاومة هو 37 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد