شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 28٫20 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما نلاحظ ان السهم يلامس متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لمستوى الدعم 27٫50 فلس كمستوى أول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.8 بينما مستوى المقاومة هو 28.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط