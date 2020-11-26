شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 37٫90 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه الطفيفة التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما يمهد الطريقامام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 34 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.3 بينما مستوى المقاومة هو 38.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط