شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يقلص خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 6٫78 ريال، في ظل تراجع كميات التداول، ويلامس السهم حاليا خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 6٫45 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫90 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.76 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط