شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى6153 نقطة، وذلك علىخلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعكس حالة التردد بين المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، لذلك نتوقع معه انخفاض المؤشر لمستوى الدعم 5850 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,097 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,192 نقطة