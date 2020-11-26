شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً رغم تعطل خدمات الحوسبة السحابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة تعرض خدمات الحوسبة السحابية التابعة لها لأعطال طالت العديد من العملاء.



وأعلنت "ويب أمازون" أن خدما "كينسيس" تعطلت لدة العملاء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة مما تسبب في صعوبة نشر التحديثات.



وأثر العطل على أكثر من 20 خدمة من بينها خدمات شركة البرمجيات "أدوبي" و"فليكر" للصور الرقمية".



وأكدت "أمازون" في بيان على أنها تعمل على قدم وساق لإصلاح الأعطال واستعادة كافة الخدمات عملها بشكل أفضل إلى سابق عهدها.



من ناحية أخرى، تواصل "أمازون" الاستفادة من فيروس كورونا حيث أنها من بين شركات قليل استفادت من الازمة بفعل إقبال المستهلكين على التجارة الإلكترونية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 2.1% وأغلق جلسة الأربعاء عند 3185.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3198 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 3140.2 دولار.