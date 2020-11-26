شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يبقي على خسائره ويغلق أدنى 30 ألف نقطة قبيل عطلة عيد الشكر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء حيث أبقى "الداو جونز" على خسائره، بينما اتجه "ناسداك" نحو الارتفاع، وذلك قبيل عطلة عيد الشكر غدا الخميس.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر طلبات السلع المعمرة ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات إلى ارتفاع نسبته 1%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 778 ألف طلب في الأسبوع الماضي بما تجاوز التوقعات، بينما سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 33.1% في الربع الثالث، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



هذا، وقد رحب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بقرار الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الذي أمر وكالة الخدمات العامة باتخاذ إجراءات نقل السلطة لإدارة "بايدن".



وأوضح محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي أن اعضاء البنك المركزي ناقشوا إمكانية زيادة مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد في رحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.8% أو ما يعادل 80 سنتا وأغلقت جلسة نيوروك عند 45.71 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.1 دولار وأقل سعر عند 44.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.6% أو ما يعادل 75 سنتا وأغلق جلسة لندن عند 48.53 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، وسجلت أعلى سعر عند 48.9 دولار وأقل سعر عند 47.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 173 نقطة) إلى 29872 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3058 نقطة وأقل مستوى عند 29806 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 12094 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12114 نقطة وأقل مستوى عند 12020 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3629 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3635 نقطة وأقل مستوى عند 3617 نقطة.