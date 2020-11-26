شكرا لقرائتكم خبر عن صانعو الشوكولاتة يواجهون صعوبات بسبب مطالبتهم بخفض السكر والان نبدء بالتفاصيل

* «يطالب النشطاء الصحيون بفرض ضريبة على الشوكولاتة مماثلة للضريبة المفروضة على المشروبات الغازية السكرية»

* «محاولات تطوير شوكولاتة بكمية أقل من السكر ولكن بنفس الطعم فشلت في إثارة إعجاب المستهلكين»

* «يتشكل نصف حجم قطع الشوكولاتة من السكر. وبالتالي، يؤثر تقليل هذه الكمية على الملمس والحجم ومدى سرعة ذوبانها»

* 3 ٪ نسبة الانخفاض في السكر بالمنتجات التي وضعت المملكة المتحدة قيودا عليها، وذلك خلال عام 2019 مقارنة بمستويات 2015

لندن ـ يطالب المشرعون حول العالم بسن قوانين لخفض السكر في الشوكولاتة، مما يضع صانعي الحلويات في موقف صعب، بسبب التهديد الذي يواجهونه بتقليل حلاوة طعم منتجاتهم، وهو أمر قد يضر بالمبيعات.

وفي المملكة المتحدة، حيث يأكل الناس أكبر قدر من الشوكولاتة للفرد أكثر من أي مكان آخر - باستثناء روسيا - يُظهر تقرير حكومي أن الصناعة لم تحقق تقدمًا يُذكر في عام 2020 بشأن خفض السكر في منتجاتهم، قبل الموعد النهائي الذي أعطاه لهم المنظمون.

ودفع ذلك النشطاء الصحيين إلى المطالبة بفرض ضريبة على الشوكولاتة مماثلة للضريبة المفروضة على المشروبات الغازية السكرية، والتي أدت في العديد من البلدان إلى خفض الاستهلاك أو إعادة تركيبة تلك المشروبات.

وقالت هولي غابرييل، أخصائية التغذية في منظمة «أكشن أون شوجر» غير الربحية ومقرها لندن: لقد أظهر نجاح ضريبة صناعة المشروبات الغازية أن النظام الإلزامي القائم على رفع الضرائب يؤتي مفعوله في التأثير على شركات صناعة المشروبات. وأضافت: حلوى الشوكولاتة ستكون فئة مثالية لفرض ضريبة مماثلة.

ويمثل التدقيق المتزايد مخاطر وتحديات جديدة لشركات الشوكولاتة العالمية، مثل، شركة نستله لصناعة الشوكولاتة وشركة مونديليز إنترناشونال إنك مالكة شركة توبليرون.

ومن الناحية التارخية، أثر سن المملكة المتحدة لتشريعات وضرائب على الكحول والتدخين والنفايات البلاستيكية في التأثير على السياسة المتبعة نحو تلك الشركات في أماكن أخرى من العالم، كما أن محاولات تطوير شوكولاتة بكمية أقل من السكر ولكن بنفس الطعم فشلت في إثارة إعجاب المستهلكين.

وألغت شركة نستله هذا العام إنتاج نوع من الشوكولاتة منخفضة السكر، بعد أقل من عامين من إطلاقها في المملكة المتحدة، مشيرة إلى الطلب الضعيف عليها.

وفي محاولة أخرى، استخدمت شركة ميلكي بار واو سومز بلورات السكر المجوفة بدلاً من البلورات الصلبة لتقليل الحلى في منتجاتها. ولا تزال شركتا مونديليز ومارس تبيعان ألواح السكر المخفضة التي أطلقتاها العام الماضي، لكنهما لم تتخطيا أسواقهما الأولية وكانت المبيعات محدودة للغاية.

وقبل أربع سنوات، قالت وكالة الصحة العامة في إنجلترا إنها تريد أن تساعد صناعة الأغذية في تقليل السمنة عن طريق خفض السكر الكلي بنسبة 20 ٪، بين عامي 2015 و2020 في عدة منتجات بما في ذلك الشوكولاتة، وحبوب الإفطار، واللبن، والدهن، والحلويات.

لكن تقريرًا نشرته الوكالة الشهر الماضي أظهر انخفاضًا في السكر بنسبة 3 ٪ في 2019 عن مستويات 2015. تخلفت الشوكولاتة عن الأطعمة الأخرى، وقام تجار التجزئة والشركات المصنعة ذات العلامات التجارية بتخفيض السكر بنسبة 0.4 ٪ لكل 100 جرام خلال السنوات الخمس الماضية.

وبالنسبة لقطاع صناعة الأغذية التي تستخدم الشوكولاتة في منتجاتها بوجه عام، والذي يشمل سلاسل القهوة ومحلات الساندويتش، تم زيادة السكر بنسبة 10.7٪ لكل 100 جرام من الشوكولاتة خلال نفس الفترة.

وقالت أليسون تيدستون، كبيرة خبراء التغذية في هيئة الصحة العامة في إنجلترا: هناك حاجة إلى إجراء أسرع وأكثر قوة لمساعدتنا على استهلاك كميات أقل من السكر. وأضافت: التقدم العام لا يزال بطيئا للغاية.

وفي إطار متصل، قالت شركة نستله إنها خفضت السكر بنسبة 10٪ على مدى السنوات الخمس الماضية عبر كامل محفظتها من الحلويات في المملكة المتحدة، والتي تشمل منتجات ليست من الشوكولاتة أيضًا. ولم تستجب شركتا مونديليز ومارس لطلبات التعليق على أرقام خفض السكر.

ويقول المسؤولون التنفيذيون إنه يصعب إزالة قطع السكر من الشوكولاتة مقارنة بالمشروبات أو الزبادي أو الحبوب.

وقالت شيريل ألين، التي تقود جهود التغذية في ذراع الحلويات في نستله في المملكة المتحدة: إنه مكون أساسي ولا يمكن استبداله بسهولة باستخدام الحلول غير الاصطناعية، ووصفت ألين إزالة قطع السكر من الشوكولاتة بأنه «تحد تقني كبير».

ويتشكل نصف حجم قطع الشوكولاتة من السكر فقط تقريبًا. وبالتالي، يؤثر تقليل هذه الكمية على الملمس والحجم ومدى سرعة ذوبانها. يوفر السكر الجزء الأكبر. لا يعمل استبدالها بالمُحليات الصناعية - التي يشيع استخدامها في المشروبات - لأن كثافتها تعني الحاجة إليها بكميات أقل بكثير. بينما يمكن لصانعي المشروبات تعبئة كميات كبيرة من الماء أو العصير، يقول المسؤولون التنفيذيون إنه لا يوجد بديل واضح في الشوكولاتة.

وقال راجيش بوتينيني، نائب رئيس أبحاث التذوق في شركة المكونات كيري جروب بي أل سي: عندما تأخذ السكر من الشوكولاتة، عليك أن تضيف شيئًا آخر بدلًا منه لجعل القطعة صلبة، وأضاف: هذه مشكلة صعبة تحاول صناعة الأغذية بأكملها حلها.

واقترحت بعض السلطات في المملكة المتحدة مؤخرًا حظر أي إعلان عبر الإنترنت عن الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكر - بما في ذلك الشوكولاتة.

وفي حال إقرار تشريع مماثل، فستمدد هذه الخطوة الحظر المعلن هذا الصيف على الإعلان عن مثل هذه الأطعمة عبر الإنترنت أو على التلفزيون قبل الساعة 9 مساءً.

وتقول شركة الأبحاث العالمية آي أر آي إن فرض حظر منفصل على العروض الترويجية التي تحمل شعار: «اشترِ واحدة، واحصل على واحدة مجانًا» لهذه الأطعمة يمكن أن يقلل مبيعات المملكة المتحدة من الأغذية بأكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني.

وتعمل دول أخرى على تغليظ اللوائح الخاصة بهذا القطاع. وبدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا العام مطالبة شركات الأغذية الكبرى بتضمين تحذير إضافي من السكر المضاف على ملصقات التغذية، ويجب أن تنفذ الشركات الصغيرة القانون الجديد بحلول يناير المقبل.

وفي إطار متصل، بدأت المكسيك الشهر الماضي في المطالبة بوضع ملصقات على العبوة تصف المخاطر الصحية التي تشكلها المنتجات، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية والملح والدهون.

وقالت ميشيل باك، الرئيس التنفيذي لشركة هيرشي، مؤخرًا إن الشركة تراقب عن كثب كيفية استجابة المستهلكين.

وفي حين أن الشوكولاتة الخالية من السكر التي تستهدف مرضى السكر - وتستخدم الكحوليات السكرية - موجودة منذ سنوات، فهي لا تشبه طعم الشوكولاتة العادية، وتقول الشركات إنها لا ترى أنها تحظى بجاذبية كبيرة بين الجمهور.

ولخفض السكر في شريط كادبوري ديري ميلك بنسبة 30 ٪، استخدمت مونديليز ألياف الذرة القابلة للذوبان كبديل، مما أدى إلى حلاوة أقل ولكن نفس السعرات الحرارية تقريبًا. ويشكل شريط كادبوري ديري ميلك منخفض السكر 1.1 ٪ فقط من حجم إنتاج العلامة التجارية في المملكة المتحدة بعد أكثر من عام من إطلاقها، وذلك وفقًا لبيانات مؤسسة آي أر آي.

وحتى يتم التصدي لنسب السكر في الحلويات قد يتم تقليص السعرات الحرارية لكل 100 جرام من الشوكولاتة، والتي تقول الشركة إنها ستعالج كلاً من الدهون والسكر.

وفي محاولة أخرى لتحقيق نفس الهدف وخفض السعرات الحرارية ومستويات السكر، استخدمت شركة تاتي ولي لي الأليلوز كبديل للسكر التقليدي، وهو سكر طبيعي موجود في التين والزبيب، كما يصنع من الذرة.

وتقول خبيرة الحلويات أبيجيل ستورمز، إن مذاق الأليلوز مثل السكر وهو يضاف بكميات كبيرة، ولكنه يمر عبر الجسم ويخرج منه بسهولة أكبر، بدلاً من التحول إلى سعرات حرارية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا إنه لا يجب التعامل مع الأليلوز كسكر أو سكر مضاف أو كتابته ملصقات العبوات، وأكدت أن محتوى الأليلوز من السعرات الحرارية أقل بكثير من سكر المائدة.

وقالت ستورمز إنه منذ ذلك الحين، تلقت سيلا من الاستفسارات من العملاء المهتمين بالأليلوز.

واختتمت: الأليلوز قادر على الوصول إلى مستويات منخفضة جدًا من السكر في الشوكولاتة، دون الحاجة إلى التخلي عن الطعم الحلو.