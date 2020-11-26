شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للبيئة» تطلق حملة «نظفوا الإمارات» 12 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة عمل الإمارات للبيئة»، الثلاثاء، عن عزمها تنظيم حملة «نظفوا الإمارات» السنوية الـ19 تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة،. وتنطلق الحملة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ومجمع دبي للاستثمار، ومواقع أخرى في الإمارة، بدءاً من الساعة 8:30 حتى 11:30 صباحاً.

وتهدف «مجموعة عمل الإمارات للبيئة» عبر تنظيم هذه الحملة، إلى حشد جهود العديد من الفئات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل القطاعين العام، والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والعائلات والأفراد الذين يتقاسمون ذات الرؤية والحرص على دعم البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الدولة، والمنطقة العربية بأسرها.

وقالت حبيبة المرعشي، المؤسس المشارك، ورئيسة «مجموعة عمل الإمارات للبيئة»: تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجعل 2020 عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، يتعين علينا تعزيز الممارسات المستدامة باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لضمان تحقيق الاقتصاد الدائري، والحفاظ على البيئة في شتى أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك جاء تنظيم حملتنا السنوية «نظفوا الإمارات» دعماً لأهداف التنمية المستدامة التي تلتزم دولة الإمارات بتحقيقها. وستساهم هذه الفعالية في استشراف المستقبل المشرق والأكثر نظافة، واخضراراً، لأجيالنا القادمة، ونقل إرثنا الوطني وحرصنا البيئي لهم».